الإرهابيون يخططون لاستهداف مرشحي الرئاسة الفرنسيين

تلقى جميع مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية رسائل تحذيرية وزعتها عليهم الأجهزة الأمنية تهيب بهم توخي الحيطة والحذر واتخاذ أشد التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم.

وكشفت الاستخبارات الفرنسية عن مساع للإرهابيين ترمي إلى اعتداءات مباشرة على مرشحي الانتخابات الرئاسية أو استهداف مقارهم الانتخابية، فيما تؤكد إدارة الأمن الداخلي أن “النوايا الإرهابية، جدية وأخطارها محدقة”.

النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس بدأت التحري من جهتها، وتبنت إجراءات أمنية إضافية لتعزيز حماية المرشحين.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية سوف تجرى على طورين الأول في الـ23 من أبريل الجاري والثاني في الـ7 من مايو المقبل.