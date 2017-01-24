الإصابات لحقت بـ19 لاعبا في ريال مدريد خلال 1000 يوم

كشف تقرير حديث لصحيفة “آس” الإسبانية عن معاناة ريال مدريد بشدة مع الإصابات هذا الموسم خصوصا أنها لحقت بـ19 لاعبا في الفريق حتى الآن.

ووفقا للتقرير فقد تعرض 19 لاعبا لـ33 إصابة، بلغ مجموع أيام الغياب بسببها ألف يوم تقريبا (954 يوما بالتحديد)، ويعتبر كاسيميرو وغاريث بيل الأكثر تأثرا بالإصابات مع غياب كل منهما لأكثر من 50 يوما.

وطوال هذا الموسم كان هناك 6 لاعبين فقط متاحين للمدير الفني زين الدين زيدان طوال الوقت، بينهم الحارسان الثاني والثالث، بالإضافة إلى ناتشو وماريانو وماركو أسنسيو.

وكان ضمن هذه المجموعة الظهير الأيمن كارفاخال، قد أن يتعرض بدوره للإصابة الأسبوع الماضي.

وكشفت “آس” أن هذا المعدل الكبير للإصابات لم يكن متوقعا من قبل الطاقم الفني للفريق، حيث كانت تعتمد خطته على تجنب الإرهاق والإصابات العضلية قد الإمكان بحلول منتصف الموسم، والوصول بأعلى معدلات لياقة للفريق في فبراير لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

ويحتل الفريق الملكي صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة بعد 18 جولة، علما بأنه خاض مباراة أقل من مطاردية المباشرين إشبيلية (42 نقطة)، وبرشلونة (41).