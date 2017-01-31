الإصابة تبعد ريبيري عن مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

يحوم الشك حول مشاركة فرانك ريبيري مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني في مباراته المرتقبة ضد ضيفه أرسنال الإنجليزي في مارس، في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في فخذه.

وتعرض النجم الفرنسي، البالغ 33 عاما، لهذه الإصابة في ساقه اليمنى بعد التحام بزميله المدافع ماتس هوميلس خلال التمارين، ويواجه احتمال الابتعاد عن النادي البافاري حوالي شهر، حسب ما كشفت صحيف “بيلد” الألمانية.

وتنتظر بايرن ميونيخ مباريات مهمة في الأيام المقبلة، إذ يستقبل شالكه السبت في الدوري المحلي ثم يواجه فولفسبورغ على ملعبه أيضا في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، في السابع من الشهر المقبل.

ويعود بعدها النادي البافاري إلى مسابقة الدوري المحلي، حيث يحل ضيفا على أنغولشتات قبل أن يستضيف أرسنال في 15 مارس المقبل في ذهاب الدور الثاني من دوري الأبطال.

وستكون المواجهة بين بايرن وأرسنال الرابعة بينهما في المواسم الخمسة الأخيرة، وهي تستكمل في السابع من مارس عندما يستضيف النادي اللندني مباراة الإياب على أرضه.

ومن المتوقع أن يغيب ريبيري، الذي جدد في نوفمبر عقده مع بايرن حتى 2018، عن مباراة الذهاب ضد النادي اللندني، إلى جانب المباريات، التي تسبقها في الدوري والكأس المحليين.

وسبق لريبيري، الذي ما زال من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن غاب عن بايرن لمدة شهر في أوائل الموسم الحالي بسبب الإصابة، أيضا ما جعله يكتفي بخوض 8 مباريات فقط كأساسي من أصل 18 لفريقه في الدوري الألماني حتى الآن.