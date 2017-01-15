الإمارات وكازاخستان توقعان عدداً من الاتفاقيات

شهد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان في قصر المشرف الأحد مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وشهد ولي عهد أبوظبي والرئيس نور سلطان نزار باييف، توقيع اتفاقية تخصيص الأراضي لتشييد مباني البعثات الدبلوماسية بين الإمارات وكازاخستان وبروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بإضافة الجوازات الخاصة ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية .

وقع الاتفاقيات من جانب الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومن جانب كازاخستان خيرات عبدالرحمانوف وزير الخارجية.

كما وقع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و جينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية في كازاخستان مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال السياحي ومجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع .

و وقعت الإمارات وكازاخستان أيضا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الأديان في كازاخستان وقعها من جانب الإمارات الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومن الجانب الكازاخستاني نورلان إرميكبايف وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني ومذكرة تفاهم بين مكتب اكسبو دبي 2020 وأكسبو استانة 2017 وقعها من جانب الإمارات خالد نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو دبي 2020 ومن جانب كازاخستان أحمتجان إسيموف رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية ” أستانة إكسبو 2017 “، ومذكرة تفاهم بين شركة ” موانئ دبي العالمية ” ومحافظة مانغيستاو في جمهورية كازاخستان وقعها من جانب الإمارات سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية واليك أيداربايف حاكم محافظة مانغيستاو في جمهورية كازاخستان.