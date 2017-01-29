الاتحاد الآسيوي يكلف حكاما سعوديين لإدارة بطولاته

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكام سعوديين لإدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا 2017.

حيث جاء التكليف على النحو التالي (مباريات كأس الاتحاد الآسيوي):

* مباراة فريق صحم العماني وفريق المحرق البحريني بدولة سلطنة عمان يوم 21 فبراير : محمد الهويش – بدر الشمراني – هشام الرفاعي

* مباراة فريق بنغالور ايست بنغال من الهند وفريق من دولة المالديف يوم 14 مارس المقامة في الهند : شكري الحنفوش – خلف زيد -عبدالرحيم الشمري – خالد الطريس

(مباريات دوري أبطال آسيا):

أديلايد الاسترالي – الطرف الثاني لم يتحدد بعد المقامة في استراليا يوم 22 فبراير : فهد المرداسي – عبدالله الشلوي – محمد العبكري – خالد الطريس.

غامبا اوساكا الياباني- والطرف الثاني لم يتحدد بعد المباراة في دولة اليابان 7 فبراير : تركي الخضير – فهد العمري – خلف زيد