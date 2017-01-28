الاتحاد الإنكليزي يعاقب أرسين فينغر بالإيقاف 4 مباريات

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة، معاقبة أرسين فينغر مدرب أرسنال بالإيقاف 4 مباريات، بعدما أقر بسوء التصرف.

وأظهرت صور فينغر وهو يدفع الحكم الرابع خلال انتصار أرسنال في الدوري الممتاز على بيرنلي يوم الأحد الماضي.

وانفجر فينغر غاضبا بعد احتساب ركلة جزاء لبيرنلي سجل منها هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه اعتذر عن تصرفه في وقت لاحق.

وأكمل أرسنال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد جرانيت شاكا وتعادل أندريه جراي من ركلة الجزاء قبل أن ينتزع أليكسيس سانشيز الفوز لأرسنال من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وغضب فينغر من احتساب ركلة الجزاء الأولى بعد احتكاك من فرانسيس كوكلين ضد آشلي بارنز ما دفع الحكم جون موس لطرد المدرب الفرنسي.

وبعدها قال فينغر لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “لم أشاهد أي ركلة جزاء من مكاني بالخارج لكن كان يجب أن أصمت واعتذر حتى إن كنت محبطا”.

ونفى فينغر حدوث أي احتكاك جسدي مع تيلور موضحا: “لم يكن احتكاكا. اعتقدت فقط أنه بإمكاني الوقوف في النفق (المؤدي لغرف خلع الملابس)”.

وأضاف: “حققنا الفوز أخيرا وجاء بصعوبة شديدة. أكملنا اللقاء بعشرة لاعبين وهم لعبوا بشكل جيد ولكن في النهاية حققنا النقاط الثلاث المطلوبة.”

وانزعج شون دايك مدرب بيرنلي أيضا من ركلة الجزاء المحتسبة لأرسنال وادعى بأن لوران كوسيلني كان في موقف تسلل.

وقال دايك الذي خاض مباراته رقم 200 مع بيرنلي: “كان يوما صعبا في النهاية بعد الخسارة بهذه الطريقة مع عدم احتساب تسلل”.