الاتحاد يبحث عن “الثأر”.. والأهلي لتأكيد التفوق

سيكون ستاد الملك عبدالله ” الجوهرة المشعة” بجدة مسرحاً لقمة كبيرة تجمع الاتحاد بغريمه التقليدي الأهلي في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد السعودي.

والتقى الفريقان في ذات الدور في الموسم الماضي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله لاعبه فهد حمد.

ويبحث الاتحاد عن ايقاف مسلسل انتصارات غريمه التقليدي الأهلي في السنوات الـ5 الماضية، إذ يبحث عن أول انتصار منذ اكتوبر 2012 والذي شهد آخر فوز له على الأهلي، وكان اللقاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو مثقل بالجراح، بعدما فقد صدارته قسرياً بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم 3 نقاط من رصيده بسبب تخلفه في سداد مستحقات مالية للاعب الارجنتيني مانسو ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف.

ويأمل الاتحاديون في مواصلة فريقهم مستوياته المميزة، التي يقدمها مع مدربه التشيلي سييرا الذي قاد الفريق الى الفوز في آخر 5 مواجهات في دوري جميل على حساب القادسية والاتفاق والفيصلي والفتح والرائد.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب على ضيفه الجيل “درجة أولى” 3-2 في دور 32 وعلى ضيفه القادسية بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي، وعلى مضيفه الباطن 1-صفر في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل، يسعى الأهلي إلى تأكيد تفوقه على غريمه التقليدي، والمضي قدماً نحو النهائي الثالث على التوالي، بعدما حقق اللقب في الموسم قبل الماضي أمام الهلال، الذي نجح بالفوز عليه في نهائي الموسم الماضي.

وبدأ الأهلي بتلمس طريق العودة مجدداً إلى الانتصارات المتتالية بقيادة مدربه السويسري غروس، بعدما حقق الفوز في آخر 4 مباريات على حساب الفيصلي والرائد والتعاون والاتفاق، ليتقدم إلى المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 2-1 في الدور ثمن النهائي، وعلى مضيفه هجر “درجة أولى” 6-1 في الدور ربع النهائي.