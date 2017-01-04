الادعاء الألماني يرجح أن العمري هو منفذ هجوم برلين

رجحت معلومات الادعاء العام الاتحادي الألماني الأربعاء عن قيام التونسي أنيس العمري بتنفيذ هجوم برلين الذي تم من خلال الدهس بشاحنة وسط أحد أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس).

وقالت المتحدثة باسم الادعاء بمدينة كارلسروه الألمانية فراوكه كولر الأربعاء “بحسب معلوماتنا وبحسب كل ما رصدناه، فإننا نرجح أن أنيس العمري هو الذي قام بالهجوم”.

وأشارت إلى أنه يتم التحقيق حالياً فيما إذا كان هناك شخص كان على دراية بخطط العمري أم لا، وإذا ما كان هناك شخص ساعده في الهجوم أم لا.

يشار إلى أن الهجوم أودى بحياة 12 شخص على الأقل وإصابة 55 تقريباً.

ولقى العمري حتفه إثر تبادل إطلاق النار مع شرطي إيطالي في مدينة ميلانو يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال محاولة هروبه.