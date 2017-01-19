الاسد: ليس لدينا في أستانا توقعات بل “آمال”

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع قناة TBS اليابانية, انه يامل أن يشكل المؤتمر المقرر عقده في أستانا منبرا للحديث حول جميع الملفات, و اضاف أنه من غير الواضح بعد ان يتناول المؤتمر حوار سياسي.

و قال الاسد إنه ليس للحكومة السورية أي توقعات, و لكنها تامل ان ينجح فقط, و اضاف أن الأولوية يجب أنتكون في التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي, و قال ليس لدينا توقعات, بل لدينا آمال في أن يشكل مؤتمر استانا منبراً لمحادثات بين جميع الأطراف السورية حول كل شيء, لكني أعتقد انه سيجعل أولويته,كما توضح لنا التوصل لتطبيق وقف إطلاق النار,و هذا لحماية حياة الناس,و السماح للمساعدات بالوصول إلى المناطق المنكوبة في سوريا, و اضاف لدينا شكوك في اطلاق عملية الحوار السياسي لانه ليس واضحا الى الان من سيشارك من الطرف الآخر.

و اعتقد الاسد أن المؤتمر سيكون محادثات بين الحكومة و المجموعات الإرهابية من أجل تطبيق وقف لإطلاق النار, مما سيسمح لتلك المجموعات بالانضمام لعملية المصالحات في البلاد, و هذا يعني تخليها عن أسلحتها, مقابل الحصول على عفو من قبل الحكومة, و قال هذا هو الامر الذي نستطيع توقعه في الوقت الراهن, و دعا الاسد الرئيس الامريكي المنتخب الى الالتزام بما جاء في تصريحاته حول محاربة الارهاب التي قال انه سيوليها الاولوية في سياسته الخارجية, و اضاف أن الحكومة السورية تعول على أن تأخذ ادارة ترامب تشكيل تحالف لمحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط على محمل الجد, و شدد على ضرورة ان تكون دمشق ضمن هذا التحالف.

وقد كان وزير الخارجية الروسي عبر مسبقا عن أمله في أن تساعد مفاوضات اسيتانا في تحقيق وقف إطلاق النار, و انضمام المعارضة المسلحة للعملية السياسية في سوريا, كما رحب لافروف بمشاركة كل الفصائل المسلحة التي ليس لها علاقة بالنصرة و داعش.