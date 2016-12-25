البابا يدعو لإسكات صوت السلاح في سوريا "الشهيدة"
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البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
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البابا يدعو لإسكات صوت السلاح في سوريا “الشهيدة”

25 ديسمبر, 2016
أحمد علي
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دعا البابا فرانسيس الأحد إلى إسكات أصوات السلاح بصورة نهائية في سوريا، واصفا البلاد بالشهيدة التي سفكت فيها الكثير من الدماء.

وأورد البابا، في عظته السنوية التقليدية بمناسبة عيد الميلاد، “آن الأوان لإسكات صوت السلاح نهائيا، وعلى المجتمع الدولي أن يجتهد حتى نتوصل الى حل تفاوضي”.

والتمس من الفلسطينيين والإسرائيليين “كتابة صفحة جديدة في التاريخ، مبديا أمله في أن يعم السلام الأراضي المقدسة”.

وأعرب عن أمله في أن يتحلى الإسرائيليون والفلسطينيون بـ”الشجاعة والتصميم لكتابة صفحة جديدة من التاريخ، تحل فيه إرادة بناء مشترك لمستقبل من التفاهم المشترك والتناغم، محل الكراهية والانتقام”.

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أحمد علي

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