البحرين: اعتقال متورطين في الهجوم على سجن “جو”

أعلن رئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن الأحد، اعتقال عدد من العناصر المتورطة في الهجوم الارهابي المسلح على مركز جو للاصلاح والتأهيل وتهريب السجناء الإرهابيين.

وأفاد الحسن على هامش اجتماع وزير الداخلية مع النواب في البرلمان البحريني صباح الأحد بأنه “من المرجح الإعلان رسمياً عن ذلك اليوم”.

وقال الحسن: “عمليات التحري والبحث مكثفة ومستمرة، وأمسكنا بخيوط تتعلق بالجريمة، ولدينا تصور لعملية التخطيط، والتنفيذ ونحن في طريقنا لتكوين الصورة الكاملة عن الحادثة”.

وتابع: “شكلنا لجنة بأمر من معالي وزير الداخلية، وهناك شبهة تواطؤ وعلامات تقصير وإهمال” من قبل بعض الأطراف “وسيُكشف عن التحقيق في الأيام المقبلة”.