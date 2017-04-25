البحرين: السجن 10 سنوات لمتهمين في قضايا إرهابية

قضت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين أمس الاثنين بسجن متهمين اثنين 10 سنوات وإسقاط جنسية المملكة عنهما بتهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذاً لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ذلك وبراءتهما من تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن محمد النعيمي وكيل النيابة في نيابة الجرائم الإرهابيةأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الاثنين بالسجن مدة 10 سنوات للمتهمين وإسقاط جنسيتيهما عن تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذاً لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك، مشيراً إلى الحكم ببراءتهما عن تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى أن المتهم الأول تلقى تدريبات عسكرية خارج البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وتجنيده من قبل المتهم الثاني الهارب خارج المملكة وضمه إلى ” جماعة 14 فبراير(شباط) الإرهابية، حيث كلف المتهم الثاني المتهم الأول بالسفر إلى العراق وتلقي التدريبات التي تتضمن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بالعمليات الإرهابية خلال يوليو (حزيران) من 2016.