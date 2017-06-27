اتهم وزير خارجية البحرين قطر أمس الاثنين بالسعي الى “تصعيد عسكري” عبر دعوتها قوات أجنبية في إشارة الى تركيا التي نشرت عناصر من جيشها في الإمارة الغنية بالغاز.

وكتب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على حسابه في تويتر ان “اساس النزاع مع قطر دبلوماسي وأمني وليس ابدا عسكريا. ان جلب الجيوش الاجنبية ومدرعاتها هو بمثابة تصعيد عسكري”.

والخميس، أعلن الجيش التركي على موقعه الالكتروني وصول خمس مدرعات و23 جنديا الى قطر، في خطوة تعكس رغبة أنقرة في تعزيز التعاون العسكري مع الدوحة.

وتاتي عملية الانتشار بعد موافقة البرلمان التركي في السابع من حزيران/يونيو على اتفاق يعود تاريخه إلى عام 2014 يسمح بارسال قوات الى قاعدة تركية في قطر حيث يتمركز قرابة 90 جنديا.

وتريد السعودية والبحرين والامارات ومصر من قطر ان تنفذ مطالبها المحددة ب 13 نقطة في مقابل انهاء المقاطعة الدبلوماسية والتجارية المفروضة عليها منذ نحو ثلاثة اسابيع.

الا ان قطر رفضت السبت هذه المطالب واعتبرتها غير واقعية”. كما انتقد حليفها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المطالب الاحد قائلا انها “مخالفة للقانون الدولي”.

وتابع الشيخ خالد ان “بعض القوى الإقليمية تخطئ إذا كانت تعتقد أن تدخلها سيحل المشكلة”.

واضاف “من مصلحة هذه القوى احترام النظام الإقليمي الحالي، وحده القادر فقط على حل” الخلاف بين قطر وجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.

نتهج قطر سياسة الهروب من الواقع والتعامل بعدم جدية مع المطالب الخليجية التي طالبت بها الدول المقاطعة الدوحة وهو ما يساهم في تثبيت العزلة والمقاطعة تجاه قطر.

وإضافة الى قطع العلاقات الدبلوماسية، أغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوّي أمام شركات الطيران القطرية، وأغلقت الحدود البرّية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية.

وقالت الإمارات الجمعة إنها لن تتراجع عن مقاطعة قطر إذا لم تستجب الدوحة لقائمة مطالب خليجية وعربية، محذرة بلهجة صارمة أنه ما لم تستجب القيادة القطرية لمجمل المطالب فإن “الطلاق” واقع لامحالة.

والإمارات واحدة من أربع دول عربية فرضت مقاطعة على قطر.

وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام للامتثال لقائمة من المطالب سربتها الدوحة وشملت إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها بإيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات لها.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية وحركة النقل مع قطر لتورطها في تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتقرب من إيران.