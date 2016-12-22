البحرين تستجوب المعارض نبيل رجب على خلفية مقال

أعلنت السلطات البحرينية أنها قامت باستجواب الناشط المسجون نبيل رجب على خلفية مقال نشر في صحيفة “لوموند” احتوى على “أخبار كاذبة”.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الخميس إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية “قامت برصد مقال منشور في صحيفة “لوموند” الفرنسية ومنسوب للمدعو نبيل رجب، احتوى على بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة، تمثل إساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الشقيقة ومحاولة للإضرار بمصالحها”.

وأضافت أنه على أثر ذلك “تم استصدار إذن من النيابة العامة” واستدعاء رجب (51 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي يحاكم بتهمة الإساءة للسلطات البحرينية والسعودية ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.

وقالت الوكالة نقلا عن مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إن رجب “أنكر ما نسب إليه ونفى أن يكون قد صرح لتلك الصحيفة بذلك التصريح أو ثمة تصريحات أخرى لها”.

كما نفى الناشط البحريني وفقا للوكالة “أي علاقة له بهذه الصحيفة أو ما تم نشره نقلا عنه، وأن تلك الصحيفة التي وضعت اسمه هي من تتحمل المسؤولية”.

وقالت الوكالة إن السلطات قررت بعد استجوابه “اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وإحالة القضية إلى النيابة العامة”.

وفي المقال المنشور في “لوموند” والمنسوب لرجب، يرى الكاتب أن أعمال تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في سوريا والعراق تعكس “ايديولوجية عنيفة لا تزال تلقى دعم دول عديدة في الشرق الأوسط”.

ويضيف أن دول الخليج “تؤكد أنها حليفة في المعركة ضد التطرف، لكنها في الحقيقة تشعل الأزمة”، داعيا فرنسا وألمانيا إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الأنظمة الخليجية التي رأى أنها “تغذي نار العنف والتطرف”.

هذا ومن المقرر أن تعقد في 28 ديسمبر /كانون الأول جلسة جديدة في محاكمة رجب.