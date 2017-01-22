البحرين: دول الخليج قد تلجأ لعزل إيران إقليمياً ودولياً

قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إذا إيران لم تبد حسن النية وواصلت تدخلها السافر في شؤون بلاده ودول الخليج العربي.

فإن مملكة البحرين ستدعو إلى تطبيق الآلية المقترحة من المجلس لمواجهة التدخلات الإيرانية بالتعاون مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي لزيادة عزلة إيران إقليمياً ودولياً.

دعوة جديدة توجهها مملكة البحرين لإيران علها تجد أذاناً صاغية.

وزير خارجية البحرين دعا إيران إلى إتخاذ خطوات لإثبات رغبتها في عودة العلاقات الطبيعية مع دول مجلس التعاون على أساس احترام سيادة واستقلال الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وإذا لم تلتزم إيران بهذه الدعوة وأصرت على تدخلاتها فإن دول الخليج ستلجأ لآلية لمواجهة إيران عبر عزلها بالتنسيق مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي.

آلية، بحسب المسؤول البحريني، تشمل مسارات سياسية ودبلوماسية وتجارية واقتصادية وإعلامية، وتنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون وبالتعاون مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي.

موقف يتزامن مع تقارير عدة عن تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس قولاً وعملاً، وقيام الحرس الثوري الإيراني وجماعة “حزب الله “في لبنان المدعومة من طهران بتدريب مجاميع إرهابية وإرسالها إلى دول الخليج وتهريب المتفجرات إليها ودعمها بالمال والسلاح.

دول مجلس التعاون الخليجي من جانبها لم تتوقف عن فضح التدخل الإيراني في شئوونها على كافة المستويات عربياً وإسلامياً ودولياً، واتخذت خطوات عملية أبرزها اعتبار جماعة “حزب الله” في لبنان تنظيماً إرهابياً، كما قطعت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وخفضت دول أخرى من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران.