البحرين: زعيم مجموعة سجن "جو" هرب 3 مرات سابقة
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رضا الغسرة الهارب من سجن جو البحريني
رضا الغسرة الهارب من سجن جو البحريني
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البحرين: زعيم مجموعة سجن “جو” هرب 3 مرات سابقة

3 يناير, 2017
أحمد علي
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نقلت صحيفة بحرينية أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد الإرهابي رضا الغسرة الهارب من سجن جو البحريني مع عشرة متهمين خطيرين آخرين، بلغت قرناً ونصف القرن أو 160 سنة على وجه الدقة، بعد إدانته في عشرات القضايا وصدور 27 حكماً بإدانته.

ورغم أن سن الهارب لا يتجاوز 29 عاماً إلا أنه تورط في قائمة لا تُحصى من الجرائم، التي تسببت في الحكم بسجنه مدداً مختلفةً تتراوح بين 8 أشهر، والمؤبد في ثلاث مناسبات على الأقل، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية منه.

وقبل هروبه الأخير، سبق لرضا الغسرة حسب الصحيفة الهرب من السجن ثلاث مرات على الأقل، وعاد بعد كل عملية إلى السجن، وطال هروبه في إحدى المناسبات سنةً، في حين اقتصر الأمر على بضع ساعات في المحاولتين الأخريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الإجمالي للأحكام الصادرة ضد الغسرة، ليس نهائياً ولكنه يشمل فقط الأحكام النهائية، بما أن المطلوب لا يزال ينتظر صدور أحكام أخرى عديدة، في قضايا أخرى لا تزال في طور الاستئناف.

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أحمد علي

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