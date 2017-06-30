البحرين: ضبط خلية لـ”سرايا الأشتر” الإرهابية جندتها إيران

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس الخميس، أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية “الفأس” الأمنية الاستباقية.

حيث تم القبض على مجموعة من 5 عناصر شكلت خلية، تتبع ما يسمى بتنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي.

وتابعت الوزارة أن الخلية اتخذت من مبنى غير مأهول في منطقة الدير، موقعاً يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار والأدوات والأجهزة التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة، بتقنيات مختلفة،.

مضيفة أن أعمال البحث والتحري ما زالت مستمرة، للكشف عن أية ارتباطات تنظيمية بعناصر أو خلايا إرهابية أخرى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلاه رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن، إن الوقائع والتحريات تشير، إلى أن أعضاء هذه الخلية، شاركوا تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت في الفترة الأخيرة، واستهدفت رجال الأمن.

كما أسفرت أعمال البحث والتحري عن الكشف عن موقع بمبنى غير مأهول، ضبطت فيه عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، وقامت الخلية الإرهابية بتجهيزه لتخزين وتصنيع عبوات متفجرة واستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، كما تم الكشف عن قيام أعضاء الخلية بإجراء تجارب التحضير والتصنيع ومن ثم إرسالها عبر مقاطع الفيديو إلى قياداتهم في إيران لتأكيدها أو تعديلها، والمضي قدماً في عمليات التحضير والتصنيع.

ومن أهم المضبوطات التي تم تحريزها، كميات من المواد المتفجرة من بينها مادةC4 شديدة الانفجار ونترات اليوريا والأمونيوم ومواد خام كيميائية، تدخل في تركيب المتفجرات، والتي تعادل مجتمعة في القوة التدميرية، حوالي 52 كيلوجرام من مادة TNT شديدة الانفجار.

واستكمالاً لعملية “الفأس” فقد أسفرت عمليات البحث والتحري، عن تحديد هوية اثنين من العناصر الإرهابية، شرعا في رصد تحركات عدد من رجال الأمن والتخطيط والإعداد لاستهدافهم، حيث تم القبض عليهما.

وثبت من خلال تحليل المعلومات، ارتباط الخليتين الإرهابيتين (الأولى والثانية) تنظيمياً وعملياتياً، وأن الإرهابي المدعو حسين علي أحمد داوود 31 عاماً، هارب وموجود في إيران ومسقطة جنسيته ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد رجال أمن، محكوم بالمؤبد في ثلاث قضايا وحكم آخر بالسجن 15 عاماً “هو من يدير هاتين الخليتين الإرهابيتين، وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني والمدعو مرتضى السندي.

وفي إجابته على الأسئلة الصحفية أشار اللواء طارق الحسن إلى أنه تم تدريب المتهمين في إيران لتصنيع وتطوير العبوات، بالإضافة إلى أنه تم تصنيف مقيمين بإيران على أنهما من العناصر الإرهابية وقال: نتابع عمليات القبض عليهم.

ولفت اللواء الحسن إلى علاقة الحرس الثوري الإيراني بالإرهابيين المقبوض عليهم، قائلاً إنه قد ثبت بالدليل القاطع تورط الحرس الثوري الإيراني في العديد من العمليات الإرهابية وتجنيد وتمويل التنظيمات الإرهابية، وارتباطهم بقيادات الحرس الثوري والتنسيق المباشر فيما بينهم.