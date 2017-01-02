البحرين: قناة إيرانية وفرت الغطاء الإعلامي لهجوم السجن

أكدت وزارة الداخلية البحرينية، أن هناك دعما إيرانيا وارتباطاً مباشراً بالعملية الإرهابية التي تمّت أمس في مركز الإصلاح والتأهيل “جو”.

وقال مركز الإعلام الأمني عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «تابع مركز الإعلام الأمني ما بثّته قناة “أهل البيت” التي تموّلها إيران، التي أكّدت أن العملية الإرهابية التي تعرَّض لها مركز الإصلاح والتأهيل “جو” تمت بنجاح؛ الأمر الذي يمثل دعماً إيرانياً وارتباطاً مباشراً بالإعمال الإرهابية وإصراراً على التدخُّل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين”.

وكانت مجموعة إرهابية مكوّنة من 4 إلى 5 عناصر، قد نفّذت هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) نحو الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد الأول من يناير 2017، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد، وإصابة آخر بإصابة متوسطة، وذلك في أثناء التصدّي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب عدد 10 من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية.

وأصدر الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة؛ وزير الداخلية، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في مُلابسات الواقعة، وباشرت الأجهزة الأمنية المختصّة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.