البحرين: قوتنا جزء فاعل في منظومة الدفاع الخليجية

أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة الاثنين أن القوة كانت وما زالت جزءا فاعلا في منظومة الدفاع الخليجية، وذلك فى الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسها.

وقال القائد العام، خلال اجتماع مع رئيسى مجلسى النواب والشورى، إن قوة دفاع البحرين “أثبتت جدارتها أثناء حرب تحرير الكويت إلى جانب القوات الخليجية والعربية والدولية وفى عمليات التحالف الدولى ضد التنظيمات الإرهابية وحفظ السلام إضافة إلى المشاركة الأبرز لها فى عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل فى اليمن الشقيق مع قوات التحالف العربي”.

وأضاف أن القوة اتبعت نهجا راسخا من ناحية التوازنات العسكرية الدفاعية والتدريبية، ففى مجال تطوير منظوماتها القتالية وتنمية كوادرها البشرية تقوم على الاهتمام بتعدد برامج الإعداد والتدريب، وتنويع مصادر التسليح، والعمل على توظيف ذلك التوظيف الأمثل، وهدفها الأول والأخير الرقى بالكوادر العسكرية، واقتناء السلاح الفاعل والمناسب والوقوف على أتم التأهب والاستعداد لمواجهة أى تهديدات قد تواجه البلاد.

وأكد أن قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها عام 1968، حظيت باهتمام القيادة البلاد من خلال تزويدها بأفضل التجهيزات والأسلحة المتوفرة فى عالم الصناعة العسكرية، إضافة إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير كوادرها العسكرية على أعلى مستوى من التدريب والجهوزية لأداء أية مهام توكل إليها، مشيرا إلى أنها حققت نمو فى جميع أسلحتها الجوية والبحرية والبرية.