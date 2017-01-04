البرلمان البحريني يجتمع مع وزير الداخلية فى أعقاب هجوم “جو”

يعقد مجلس النواب البحرينى الأحد القادم، اجتماعا نيابيا مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، للاطلاع على مستجدات الساحة الأمنية، ودور وزارة الداخلية فى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومتابعة الحوادث والتطورات والتدابير التى تم اتخاذها فى كافة الأصعدة.

وقال مجلس النواب البحريني إن رئيس المجلس أحمد بن إبراهيم الملا سيرأس الاجتماع الذي سيحضره كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ونواب المجلس.

حيث سيتم مناقشة التدابير والإجراءات الأمنية والاطلاع على استراتيجية تعامل وزارة الداخلية مع القضايا والحوادث الأمنية مؤخرا، ومن أبرزها الهجوم الإرهابى المسلح على سجن (جو(.

وأوضح بيان المجلس أن الاجتماع يأتى انطلاقا من حرص مجلس النواب ووزارة الداخلية المشترك لاستعراض مستجدات الساحة الأمنية، واطلاع أعضاء السلطة التشريعية على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بدور الأجهزة الأمنية ومؤسساتها فى الدولة.

وشددت الأجهزة الأمنية فى البحرين إجراءاتها فى أعقاب الهجوم الإرهابي، الذى وقع يوم الأحد الماضي؛ وأسفر عن استشهاد شرطى وهروب عشرة محكوم عليهم فى قضايا إرهابية.