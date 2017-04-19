البرلمان البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في يونيو
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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البرلمان البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في يونيو

19 أبريل, 2017
أحمد علي

وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على دعوة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد في 8 يونيو المقبل، وذلك بأغلية ساحقة.

وصوت 522 نائبا لصالح حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، بينما عارض ذلك 13 عضوا في البرلمان فقط.

ومن المتوقع أن يتم حل البرلمان في 3 مايو المقبل وستنطلق بعد ذلك حملة انتخابية ستمتد لأكثر من شهر.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد دعت الثلاثاء إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المملكة المتحدة في 8 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت ماي في إيجاز صحفي أمام مقرها في داونينغ ستريت في العاصمة لندن إن الانتخابات ضرورية للقضاء على مخاطر عدم الاستقرار وتجنب الانقسام في المجتمع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه رحب حزب العمال البريطاني المعارض بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وكان من المتوقع سابقا أن تجري الانتخابات المقبلة في بريطانيا عام 2020.

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أحمد علي

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