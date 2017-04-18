البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ

وافق البرلمان التركي الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في البلاد مجددا لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكان مجلس الوزراء التركي قد قرر الاثنين، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، تمديد حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تستمر حتى التاسع عشر من تموز/يوليو المقبل.

وكان مجلس الأمن القومي التركي برر هذه التوصية بأن تمديد حالة الطوارئ ” سيخدم حماية ديمقراطيتنا وسيادة القانون وحقوق وحريات مواطنينا”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان التركي بعد فوز معسكر “نعم” في الاستفتاء الذي أجري الأحد في تركيا على تعديلات دستورية للتحول إلى النظام الرئاسي.