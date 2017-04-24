البرلمان السوداني يناقش التعديلات الدستورية

تناقش الهيئة التشريعية في البرلمان السوداني الاثنين، التعديلات الدستورية المقدمة من قبل اللجنة الطارئة بالبرلمان.

ومن المنتظر أن تتداول الهيئة جدول اللجنة الطارئة المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية “ملحق الحريات والحقوق” في القراءة الثالثة، توطئة لإجازته في مراحله النهائية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الإثنين.

ومن جهة أخرى، نقل موقع “سودان تربيون” عن عضو الأمانة العامة للحوارالوطني وممثل حزب المؤتمر الشعبي المعارض تاج الدين بانقا، قوله إن “المشاورات بين حزبه والمؤتمر الوطني الحاكم لم تسفر حتى الآن عن تسوية بشأن مشاركتهم في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة”.

وذكرت مصادر إعلامية، أن “المشاورات بين حزبي “الوطني والشعبي” اقتربت من التوصل إلى تسوية ترضي الأخير بالمشاركة في حكومة الوفاق المرجح إعلان تشكيلها قبل نهاية الأسبوع الحالي، بعدما قرر رئيس الوزراء بكري حسن صالح إلغاء كل نشاطاته لمعالجة نقاط الخلاف التي لا تزال تعترض تشكيل الحكومة”.