البرلمان العراقي يطلب من الحكومة الرد بالمثل على حظر السفر الأميركي

قال مسؤول إعلامي برلماني إن البرلمان العراقي صوت الاثنين، بالموافقة على مطالبة الحكومة “بالرد بالمثل” على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مواطني العراق وست دول أخرى يغلب على سكانها المسلمون الولايات المتحدة.

وصدرت ردود فعل غاضبة في العراق بعد قرار ترامب. ويتمركز أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي في العراق لمساعدة القوات العراقية وقوات إقليم كردستان العراق في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

كان مسؤول حكومي في بغداد قال في وقت سابق إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، يعتزم لقاء السفير الأميركي الاثنين أو الثلاثاء للتعبير عن استيائه من قرار ترامب.

ولم يصدر رد فعل بعد عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.