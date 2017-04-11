البرلمان المصري يقر فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بالإجماع على فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القرار يسري اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء الاثنين.

ودافع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الثلاثاء عن إعلان حالة الطوارئ بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين في وقت سابق هذا الأسبوع، قائلا إن “هذا الإجراء يستهدف ما وصفهم بأعداء الوطن”.

وقال إسماعيل في كلمة أمام مجلس النواب المصري إن “مصر تواجه حاليا وبشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة وغادرة”.

وقتل 45 شخصا على الأقل وأصيب 125 آخرون في تفجيرين استهدفا كنيسة بمدينة طنطا بدلتا النيل وكنيسة أخرى بمدينة الإسكندرية الساحلية خلال احتفالات “أحد السعف”.