البشير يطالب إيران بوقف استهداف السنّة العرب
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البشير يطالب إيران بوقف استهداف السنّة العرب

26 يناير, 2017
وائل فتحى

طالب الرئيس السوداني عمر البشير إيران بوقف برنامجها الذي يستهدف العرب السنّة، ويرمي إلى السيطرة على أجزاء من العالم العربي.

وكرر البشير اتهاماته لإيران بممارسة التشييع في أفريقيا بعدما مارسته في السودان. وتوقّع أن تمضي الأمور إلى الأفضل مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وحذر البشير خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرت اليوم الخميس، من خطورة الوضع العربي الحالي، مشيراً إلى أن 5 دول عربية “ضاعت” هي العراق وسوريا واليمن وليبيا وقبلها الصومال. واعتبر أن المنطقة مستهدفة من حلف “صهيوني فارسي غربي”.

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وائل فتحى

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