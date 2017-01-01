البشير يمدد وقفا للنار بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق

مدد الرئيس السوداني عمر البشير أمس السبت لشهر واحد وقفا لإطلاق النار ينتهي في نهاية ديسمبر في ثلاث مناطق تشهد مواجهات بين القوات الحكومية وفصائل متمردة.

وتقاتل مجموعات مسلحة تنتمي إلى اثنيات إفريقية حكومة البشير في إقليم دارفور غرب البلاد منذ عام 2003.

كذلك، تشهد ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق معارك بين متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوات الحكومية منذ 2011.

وقال البشير في خطاب بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال البلاد الحادي والستين “أعلن عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد (…) تعزيزا لأجواء الوفاق بما يدفع الممانعين من حملة السلاح إلى التفكير بإيجابية لنبذ العنف والاقتتال”. حسب فرانس برس.

وكان البشير أعلن في أكتوبر الماضي وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية العام.

وتزامن إعلان البشير مع اختتام “حوار وطني” دعا إليه لحل أزمات السودان السياسية والاقتصادية وتحقيق السلام.

واستمر الحوار لنحو عامين، ولكن في ظل مقاطعة قوى معارضة رئيسية وحركات مسلحة تقاتل الحكومة.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع في إقليم دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2,5 مليون آخرين.