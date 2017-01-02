البغدادي يدعو لتكثيف الهجمات “ضد المدنيين”

أفاد مصدر محلي في نينوى الاثنين بأن زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وجه تعليماته إلى قادة التنظيم فيما يعرف بمجلس شورى المجاهدين إلى تفعيل عمل خلايا التنظيم في الدول العربية والأوربية وتنفيذ هجمات نوعية على تجمعات للمدنيين.

وقال المصدر، إن “زعيم داعش أبو بكر البغدادي طالب قادة التنظيم من المهاجرين إلى إحياء الخلايا التابعة النائمة في الدول العربية وتكثيف الهجمات على المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية التابعة للدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي”.

مبيناً أن “البغدادي وجه رسالة إلى عناصره في مجلس الشورى الذين لهم صلات بمجاميع تابعة للتنظيم على شن الهجمات النوعية وإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والخسائر البشرية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “البغدادي حرض أيضاً على ضرب المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية في البلدان العربية”، فضلاً عن شن هجمات في دول أوربية رداً على ما أسماه اعتداء التحالف الدولي على أرض الخلافة والمسلمين.

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد بأن تنظيم داعش أمر عناصره المهاجرين بالعودة إلى بلدانهم وإعلان ولايات عربية هناك تمهيداً لشن هجمات على المقار الحكومية.