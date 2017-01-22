البيت الأبيض: الإعلام يحاول نزع الشرعية عن ترامب
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البيت الأبيض: الإعلام يحاول نزع الشرعية عن ترامب

22 يناير, 2017
أحمد علي

كثف كبير موظفي البيت الأبيض رينسي بريبوس انتقاد إدارة ترامب للإعلام الأحد واتهمه بمحاولة نزع الشرعية عن رئاسة دونالد ترامب وتوعد بمحاربة مثل هذا النوع من التغطية الإعلامية بحزم.

وقال بريبوس في حديث مع برنامج “فوكس نيوز صنداي”: “الإعلام منذ اليوم الأول يتحدث عن نزع شرعية الانتخابات”.

واتهم وسائل الإعلام بمهاجمة الرئيس الجديد قائلاً: “لن نجلس مكتوفي الأيدي ونقبل بذلك”.

وتحدث بريبوس بعد يوم من استغلال الرئيس الجمهوري الجديد لظهوره في مقر وكالة المخابرات المركزية ليهاجم الإعلام بعد تقارير عن حجم الحشد الذي حضر تنصيبه.

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أحمد علي

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