البيت الأبيض: ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في إيطاليا
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البيت الأبيض: ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في إيطاليا

5 فبراير, 2017
وائل فتحى

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا في مايو، في زيارة ستكون الأولى له إلى أوروبا منذ تسلمه منصبه.

وقالت الرئاسة الأميركية إن ترامب أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أنه سيشارك في قمة قادة الدول الصناعية السبع الكبرى في تاورمينا بجزيرة صقلية.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب جدد خلال الاتصال “التأكيد على التزام الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والتشديد على أهمية أن يتحمل كل الشركاء في الحلف العبء المالي للنفقات الدفاعية”.

وكان الرئيس الأميركي الجديد فاجأ حلفاء بلاده الأوروبيين بإعلانه عزمه على مراجعة التزام واشنطن مع الحلف الاطلسي والذي يعود إلى سبعين عاما، ووصفه الحلف بأنه مؤسسة “عفا عليها الزمن” وعبء غير عادل على دافعي الضرائب الأميركيين.

ومن المقرر أن يشارك نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال فبراير الجاري في مؤتمر أمني في ميونيخ وبروكسل في محاولة لتبديد الأجواء الملبدة بين ضفتي الأطلسي.

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وائل فتحى

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