التحالف الدولي: استعادة الموصل مسألة “أيام”

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي في بغداد، الكولونيل الأميركي راين ديلون أمس الخميس، أن استعادة مدينة الموصل في شمال العراق من داعش باتت على الأرجح مسألة “أيام”.

وقال الكولونيل الأمريكي، إن “الإعلان الرسمي عن استعادة الموصل ستقوم به الحكومة العراقية، وأنا لا أستطيع تحديد الموعد مكانها، ألا أنني أرى ذلك خلال أيام وليس أسابيع”.

وتواصل القوات العراقية اليوم هجومها على آخر المعاقل التي لا يزال يحتفظ بها الإرهابيون في الموصل.

وأكد ديلون أن “الإرهابيين ما زالوا في مستشفى شمال المدينة وفي البلدة القديمة في الموصل، لكن تم قطع الاتصالات بين المكانين”.

وأضاف أنهم ” كانوا قبل بدء هجوم جديد لقوات مكافحة الإرهاب العراقية صباح اليوم الخميس، يسيطرون في البلدة القديمة على كيلومترين مربعين”، لافتاً إلى أن “المدينة القديمة لا تزال مهمة شاقة وخانقة”.

وأشار إلى أن “وجود مدنيين وعوائق ومقاتلين في كل ركن يجعل تقدم القوات العراقية صعباً للغاية في الشوارع الضيقة، إلا أن شجاعة وعزم القوات العراقية، بدعم من قوات التحالف، ستؤدي إلى تحرير وشيك”.

وكانت القوات العراقية، استعادت صباح اليوم الخميس في البلدة القديمة مسجد النوري، حيث ظهر زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، علناً للمرة الأولى والأخيرة.