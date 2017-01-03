التحالف الدولي يدمر جسور الموصل الخمسة بالكامل
الرئيسية » اخبار » التحالف الدولي يدمر جسور الموصل الخمسة بالكامل

جسور الموصل الخمسة تخرج عن الخدمة
جسور الموصل الخمسة تخرج عن الخدمة
اخبار اخبار منوعة عربى

التحالف الدولي يدمر جسور الموصل الخمسة بالكامل

3 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

أفاد ضابط عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب الثلاثاء بأن طيران التحالف الدولي أعاد قصف وتدمير الجسور الخمسة على نهر دجلة في مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).

وقال العقيد دريد سعيد، إن “طيران قوات التحالف الدولي قصف صباح الثلاثاء مجدداً الجسور الخمسة على نهر دجلة في الموصل ودمرها بالكامل لمنع استخدامها من قبل داعش والتنقل إلى الساحل الأيسر بالموصل الذي يشهد قتال عنيف مع القوات العراقية”.

وذكر أن “طيران التحالف الدولي كان قد قصف الجسور الخمسة وتم خروجها عن الخدمة مع انطلاق عمليات قادمون يا نينوى لتحرير الموصل”.

وأوضح سعيد أن “طيران التحالف الدولي استهدف تجمعات لداعش في غارات جوية منفصلة بالقرب من ضفاف نهر دجلة وقتل نحو 13 من عناصر التنظيم”.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *