التحالف الدولي يرفع عدد مستشاريه في معركة الموصل

أعلن التحالف الدولي ضد داعش الأربعاء زيادة عدد مستشاريه العسكريين في الموصل، في وقت أعلنت القوات العراقية عن تحقيق مزيد من التقدم في المرحلة الثانية من تحرير المدينة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم التحالف جون دوريان الذي كان يتحدث عبر الدائرة المغلقة من بغداد أن التحالف رفع إلى 450 عدد المستشارين العسكريين، مشيرا إلى أنهم انتشروا “في الأسبوعين الأخيرين” في الموصل.

وأشار دوريان أن زيادة عدد المستشارين يندرج في إطار “سلسلة إجراءات” اتخذت “لتسريع” تقدم القوات العراقية، لافتا إلى أن هؤلاء المستشارين يبقون عادة “خلف خط الجبهة”، لكنهم دخلوا مرارا المدينة نفسها.

كان الجيش العراقي قد بدأ في 29 ديسمبر المرحلة الثانية من معركة تحرير الموصل من قبضة داعش، وذلك بعد توقف دام أسبوعين. وأطلق الجيش عملية استعادة المدينة في الـ17 من أكتوبر.

وفي سياق تطور معركة الموصل، قال الجيش إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير الحي الصناعي وخي الكرامة وباشرت في عملية تطهير المناطق المحررة.

وأشارت القيادة إلى أن قوات أخرى تمكنت من التوغل بأحياء السلام وفلسطين والشيماء والوحدة والسيطرة على عدد من البنايات، كما تمكنت من تحرير حي الميثاق ورفع العلم العراقي فوق مبانيه.

وتقع هذه الأحياء في الأجزاء الواقعة جنوب شرقي الموصل.

وسقط قتلى وجرحى وتضرر عدد من الدور السكنية بانفجار سيارة ملغمة كانت مركونة داخل حي الوحدة، الذي اقتحمته القوات العراقية الأربعاء جنوب شرقي الموصل.

وقتلت عائلة مكونة من 5 أشخاص بينهم 3 اطفال بنيران مسلحي تنظيم داعش، أثناء محاولتهم الفرار من حي الحدباء شمالي الموصل، الذي مازال تحت سيطرة التنظيم.

وأشار إلى قصف مسلحي التنظيم المناطق السكانية في أحياء الميثاق ويافا وسومر، فيما سارعت الشرطة الاتحادية إلى إسعاف عشرات المدنيين المصابين ونقلتهم إلى مستشفى الحمدانية.