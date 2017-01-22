التحالف الدولي يقصف 90 زورقا لداعش في دجلة
الرئيسية » اخبار » عربى » التحالف الدولي يقصف 90 زورقا لداعش في دجلة

زوارق داعش
زوارق داعش
عربى

التحالف الدولي يقصف 90 زورقا لداعش في دجلة

22 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

أعلن التحالف الدولي أمس السبت استهدافه 90 زورقا وثلاث عبارات في نهر دجلة بمدينة الموصل منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى الجمعة.

وأصدرت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف بيانا جاء فيه أن هذه الزوارق والعبارات كان يستغلها مسلحو تنظيم داعش الارهابي في نقل عتادهم عبر نهر دجلة من شرق مدينة الموصل إلى غربها والفرار من القوات العراقية، التي تواصل عملياتها العسكرية لتحرير ما بقي من بؤر للتنظيم بشرق الموصل.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان في البيان أن القوات العراقية فرضت سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر دجلة وجسوره الخمسة في المدينة على مدى الأسابيع الماضية، ما صعب على المسلحين هروبهم.

وأضاف دوريان “نرى محاولات التنظيم البائسة للارتداد، بيد أن القوات العراقية سيطرت على جميع جسور الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل”، مشيرا إلى أن استهداف الزوارق يدل على أسلوب قوات التحالف في إلحاق الهزيمة بالتنظيم، دعما للقوات العراقية.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *