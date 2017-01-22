التحالف الدولي يقصف 90 زورقا لداعش في دجلة

أعلن التحالف الدولي أمس السبت استهدافه 90 زورقا وثلاث عبارات في نهر دجلة بمدينة الموصل منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى الجمعة.

وأصدرت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف بيانا جاء فيه أن هذه الزوارق والعبارات كان يستغلها مسلحو تنظيم داعش الارهابي في نقل عتادهم عبر نهر دجلة من شرق مدينة الموصل إلى غربها والفرار من القوات العراقية، التي تواصل عملياتها العسكرية لتحرير ما بقي من بؤر للتنظيم بشرق الموصل.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان في البيان أن القوات العراقية فرضت سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر دجلة وجسوره الخمسة في المدينة على مدى الأسابيع الماضية، ما صعب على المسلحين هروبهم.

وأضاف دوريان “نرى محاولات التنظيم البائسة للارتداد، بيد أن القوات العراقية سيطرت على جميع جسور الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل”، مشيرا إلى أن استهداف الزوارق يدل على أسلوب قوات التحالف في إلحاق الهزيمة بالتنظيم، دعما للقوات العراقية.