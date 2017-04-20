التحالف العربي يدمر صاروخين باليستيين في مأرب

اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن صاروخين باليستيين ودمرتهما في سماء مأرب.

وسيطرت قوات الجيش الوطني على مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي وصالح في المناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد، ويحوي المخزن أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وذخائر.

جاء ذلك في ظل التقدم المتواصل الذي يحققه الجيش الوطني باتجاه المعسكر، هذا فيما تتواصل المعارك والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل في محيط المعسكر، وفقاً لما أورده موقع قناة العربية، اليوم الأربعاء.

وكثفت قوات الشرعية هجومها على تجمعات وجيوب الميليشيات شمال وشرق وغرب المعسكر بتغطية نارية بالمدافع والدبابات، وتمكنت قوات الشرعية من دحر الميليشيات من مواقعها وأحكمت حصارها على المعسكر، وأخمدت مصادر النيران.

ومن جهة أخرى، دمر طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم منصة صواريخ كاتيوشا تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية غرب اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش اليمني في بيان له إن “طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مدينة ميدي بمحافظة حجة”.

ووفقاً للبيان، فإن “الغارات استهدفت عربة محملة بالذخائر ودورية محملة بمسلحين حوثيين، فيما تم تدمير منصة كاتيوشا في منطقة الخضراء جنوب مدينة ميدي”.