التحالف العربي يدمر مخزنا سريا للانقلابيين شمال صنعاء

أكدت مصادر يمنية تدمير التحالف العربي مخزن أسلحة سري في الضواحي الشمالية الغربية لصنعاء الأربعاء.

وقالت المصادر إن “القوات الموالية لصالح قامت بإنشاء مخزن أسلحة سري تحت الأرض في بلدة ضلاع همدان شمال غرب صنعاء، مستغلة وجود كسارة حجارة، وقامت خلال الأيام الماضية بنقل أسلحة وصواريخ متوسطة المدى من معسكرات الصباحة والاستقبال والسواد، وخزنتها في المخزن السري قبل أن تكتشفه مقاتلات التحالف العربي وتقوم بقصفه بأكثر من 15 غارة”.

وذكرت المصادر أن طيران التحالف العربي شن أكثر من 15 غارة على المخزن فيما أكد سكان محليون في همدان سماع دوي انفجارات هائلة ناجمة عن الأسلحة التي تم تدميرها.

وذكر مصدر آخر أن المخلوع صالح بدأ عملية نقل الأسلحة الخاصة بقواته إلى مخازن سرية، الأمر الذي رجحت مصادر قرب حل تحالفه مع الحوثيين.

ومن ناحية أخرى، قتل وجرح نحو 4 مسلحين في غارة للتحالف العربي استهدفت موقعاً جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.