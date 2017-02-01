التحالف العربي يستهدف مواقع الحوثيين بصنعاء والحديدة

شنّت مقاتلات التحالف العربي الأربعاء غارات جوية على مواقع يمنية يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وقال سكان محليون: إن مقاتلات التحالف العربي شنّت 5 غارات جوية على قاعدة صواريخ جبل الكسارة بقرية “بيت نعم” بمديرية ضلاع همدان شمالي صنعاء.

وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف تحلق في سماء العاصمة بشكل مكثف وبارتفاعات منخفضة منذ صباح اليوم، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

وفي محافظة الحديدة (226 كم غرب صنعاء)، أفادت مصادر أخرى، بأن مقاتلات التحالف العربي شنت 4 غارات على مطار الحديدة إلى جانب قصف منطقة الخوخة بـ6 غارات جوية، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.