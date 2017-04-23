التحالف العربي يعتقل “زرقاوي اليمن” في المكلا

تمكنت قوات التحالف العربي في عملية مشتركة مع الجيش اليمني من اعتقال عناصر قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي، من جنسيات مختلفة، في وادي عدم بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، بالتزامن مع استنفار قوات مكافحة الإرهاب في أبين وعدن ومناطق أخرى للتصدي للجماعات الإرهابية وتأمين المنشآت والطرق.

وقالت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن: “إن مروحيات التحالف نفذت عملية إسناد جوي لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش اليمني التي قامت مساء أمس الأول الجمعة، بمداهمات استباقية في إطار ملاحقتها لأوكار تنظيم القاعدة في مدينة المكلا.

وأضافت، في بيان لها نشر امس، أن من أبرز من تم القبض عليهم من العناصر والقيادات الكبيرة لتنظيم القاعدة الإرهابي هو أحمد سعيد عوض بارحمة الملقب بالزرقاوي، وذلك في منطقة الطويلة بمدينة المكلا.

وأشار البيان إلى أن العملية أحبطت المخططات الإرهابية عبر مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدّة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق بحضرموت، لافتاً إلى أن العملية هي الثانية من نوعها بعد اعتقال الرجل الثاني بتنظيم “القاعدة” بحضرموت “أبو علي الصيعري” في وادي عدم بوادي حضرموت.

في غضون ذلك، نسقت السلطات الأمنية في مدينة أحور شرق محافظة أبين، بين القوات الأمنية والعسكرية والقبائل، من أجل وضع خطة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تتمركز على الطريق الدولي الواصل بين حضرموت وعدن.

وأفاد مصدر أمني أن قائد اللواء العسكري 111 في أحور العميد الركن محمد أحمد ملهم عقد اجتماعاً مع عدد من مشايخ وأعيان قبيلة آل جراجة من أجل التنسيق على تنفيذ خطة أمنية مشتركة، لتأمين منطقة المرون والطريق الساحلي الدولي من أي هجمات لعناصر إرهابية.

وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمنية تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإفشال أي عمليات قطع طرق من قبل العناصر الإجرامية، مضيفاً أن المشايخ طالبوا بتجنيد شباب المنطقة للخدمة العسكرية لتجنبهم من جرهم لأي اتجاهات معادية للوطن والدولة، إلى جانب تعزيز المنطقة بكتيبة لمساعدة القوات على تأمين الخط العام من منطقة المرون إلى مدينة شقرة الساحلية.