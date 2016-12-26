التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي الاثنين غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة عمران اليمينة 50 كم شمال صنعاء.

وقال سكان محليون “إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية مقر اللواء 310 التابع للمنطقة العسكرية السادسة، وجبل المرحة المطل على مصنع أسمنت عمران”.

وبحسب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة مدينة عمران، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل مكثف من تلك المواقع، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من تحرير منطقة “قرن ودعة” وقرية سرحان من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في مديرية نهم 40 كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن “معارك عنيفة لا تزال مستمرة بين الطرفين حتى الآن في جبهة نهم، بمساندة مقاتلات التحالف العربي”.

وذكرت المصادر، أن المقاتلات شنت غارتين جويتين استهدفت تعزيزات “للمليشيات” أدت إلى تدمير ثلاث دوريات ومعدات عسكرية أخرى.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، عملياتها العسكرية في اليمن ضد مسلحي الحوثي وصالح، منذ أكثر من عام ونصف لاسترجاع شرعية البلاد، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.