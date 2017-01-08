التحالف يعترض صاروخين حوثيين شمال باب المندب

أفادت مصادر عسكرية ميدانية الأحد أن دفاعات قوات التحالف العربي دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه منطقة ذباب الساحلية شمال باب المندب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات في 3 محاور باتجاه منطقة المخاء والوازعية وجبهة مقبنة غرب وشمال غربي محافظة تعز، تحت غطاء كثيف من قصف طائرات التحالف ضد مواقع وتجمعات الميليشيات في مختلف محاور القتال في المحافظة وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي صنعاء استهدفت طائرات التحالف في 5 غارات مواقع تابعة للميليشيات في منطقة رجام بمديرية بني حشيش شرق العاصمة.

أما في محافظة صعدة شمال اليمن، فقد قصفت طائرات التحالف خلال 8 غارات مواقع وتحصينات الميليشيات في مناطق آل مجدع والثعبات في مديرية باقم شمال المحافظة، وغارة على منطقة الملاحيط الحدودية شمال غربي صعدة، و4 غارات على مواقع في محيط إدارة أمن صعدة.

كما شنت طائرات التحالف غارتين على منطقتي هجر كحلان، وحيد بن غيلان في مديرية عسيلان التابعة لمحافظة صعدة، وغارتين أخريين على منطقة المخدرة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.