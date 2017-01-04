التحالف يقتل “أبوحمزة” الرجل الثاني لداعش في سوريا

قالت مصادر خاصة في مدينة الرقة “إن الرجل الثاني في تنظيم داعش في محافظة الرقة قتل في قصف جوي للتحالف الدولي”.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الرجل الثاني والمسؤول الأمني لتنظيم داعش في محافظة الرقة مصطفى الحسين والمعروف بـ “أبو حمزة رياضيات”، قتل في قصف بصاروخ من طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي على مدرسة جواد انزور في حي الفردوس بمدينة الرقة .

وأشارت المصادر إلى أن “أبو حمزة رياضيات هو سوري الجنسية من ريف الرقة الغربي، ويعد الرجل الثاني في تنظيم داعش في المحافظة، وأبرز المقربين من أبو لقمان والي الرقة والذي ينحدر ايضاً من ريف الرقة الغربي ايضاً”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد اليوم بمقتل قيادي أمني سوري الجنسية في تنظيم داعش جراء قصف جوي على مدينة الرقة معقل التنظيم في سوريا.

وأوضح المرصد، ومقره بريطانيا، أن انفجارات هزت الليلة الماضية المدينة وهى ناجمة عن استهداف طائرات يعتقد أنها بدون طيار وأنها تابعة للتحالف الدولي.