التحالف يقصف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي الثلاثاء، غارات جوية على مواقع عسكرية يمنية يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف قصفت جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء، ومعسكر العرقوب في منطقة خولان جنوب شرق صنعاء، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد به مديرية نهم معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ثانية.

وقال الناطق باسم مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي: “لاتزال المعركة مستمرة في جبهة نهم، في ظل تقدم لقوات الشرعية وانهيار كبير لعناصر المليشيات وفرارها باتجاه العاصمة صنعاء”.

وأشار إلى أن الجيش الوطني “تمكن وهو يواصل معركة التحرير مدعوماً بالمقاومة الشعبية من السيطرة على أسلحة وعتاد كانت بحوزة الميليشيات”.

وكانت قوات الجيش الموالية للحكومة أعلنت سيطرتها على جبال حلبان ورشح والجروف والتوجيه ومواقع أخرى بعد معارك مع الحوثيين في مديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.