التحقيق مع رئيس سامسونغ بفضيحة فساد رئيسة كوريا

استجوب قاضي تحقيقات في كوريا الجنوبية، جاي واي لي، رئيس مجموعة سامسونغ في جلسة سرية، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب اعتقاله لدوره المزعوم في فضيحة فساد دفعت البرلمان إلى مساءلة رئيسة البلاد باك جون هاي.

ولم يجب لي “48 عاما” على أسئلة الصحافيين أثناء مغادرته مقر المحكمة الجزئية المركزية في سول بعد جلسة دامت نحو أربع ساعات، حيث نُقل بالسيارة إلى مركز اعتقال في انتظار تحديد مصيره.

وقال سونغ وو تشول، وهو أحد المحامين الخمسة، الذين يمثلون لي للصحافيين “نحن واثقون من أن المحكمة ستتخذ قرارا حكيما.”

وقال مكتب الادعاء الخاص إنه سيسعى لطلب أمر اعتقال بحق لي رئيس أكبر مجموعة في البلاد في اتهامات بالرشوة والاحتيال والحنث باليمين.

وأصبح لي الرئيس الفعلي لمجموعة سامسونغ منذ أصيب والده الذي أسس المجموعة بأزمة قلبية في مايو أيار 2014.

وكان تم استجواب لي لمدة 22 ساعة الأسبوع الماضي في مكتب الادعاء في سول، حيث نفى ارتكاب أي مخالفات.

وقال مسؤول بالمحكمة إن القاضي قد لا يعلن قراره بشأن اعتقال لي حتى ما بعد منتصف الليل.

وكان البرلمان قد أيد الشهر الماضي مساءلة باك “64 عاما”، بهدف عزلها بسبب فضيحة استغلال نفوذ. وإذا ما أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان ستكون باك أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد يتم عزله.

ونفت باك – التي ما زالت تحتفظ بمنصبها رغم تجريدها من سلطاتها لحين أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارها – ارتكاب أي أخطاء.