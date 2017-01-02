التعاون الخليجي: ندعم إجراءات المنامة لحماية أمنها ضد الإرهاب
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الهاربون العشرة من سجن جو البحريني
الهاربون العشرة من سجن جو البحريني
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التعاون الخليجي: ندعم إجراءات المنامة لحماية أمنها ضد الإرهاب

2 يناير, 2017
أحمد علي
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أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها ومساندتها للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها عقب قيام مجموعة من الإرهابيين بقتل رجل أمن للمساعدة على فرار 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.

وأعربت دول المجلس الست، في بيان لها اليوم الاثنين “عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح، الذي قامت به أمس الأحد، مجموعة من الإرهابيين على مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة جو بمملكة البحرين، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر بجروح وفرار عشرة من المحكومين في قضايا إرهابية”.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس “تدين بشدة هذا الهجوم المسلح، بوصفه عملاً إرهابياً شنيعاً، وتعرب عن دعمها ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

وأعرب الزياني، عن ثقته في قدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين على سرعة القبض على العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة والهاربين، لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، وكشف الجهات المحرضة والمساندة لهم.

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن الهجوم الذي وقع في سجن “جو” تقف وراءه إيران.

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أحمد علي

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