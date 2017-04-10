التوتر يخيم على زيارة تليرسون إلى موسكو

قال الكرملين الاثنين إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور موسكو هذا الأسبوع في خطوة قد تشير إلى توترات بسبب هجوم صاروخي أميركي على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي.

وكثيرا ما التقى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري ببوتين خلال زياراته لموسكو كما اجتمع الرئيس الروسي عدة مرات مع تيلرسون خلال إدارته شركة إكسون موبيل قبل توليه منصبه الجديد.

وفي عام 2013 قدم بوتين بنفسه وسام الصداقة الروسي لتيلرسون وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يجتمعا في أول زيارة لوزير الخارجية الأميركي إلى روسيا.

لكن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين أبلغ الصحفيين الاثنين أن الاجتماع غير مقرر، مضيفا أن تيلرسون سيتبع بروتوكولا دبلوماسيا صارما وسيلتقي فقط بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال بيسكوف “لم نعلن عن اجتماعات كهذه والآن لا اجتماع لتيلرسون في جدول الرئيس.”

ولم يوضح المتحدث لماذا لا يعتزم بوتين استقبال تيلرسون.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بشن هجوم عسكري على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي ردا على ما تقول واشنطن وحلفاؤها إنه هجوم بغاز سام قتل فيه عشرات المدنيين.

وتقول موسكو إنه لا يوجد دليل على تورط الجيش السوري في الهجوم الكيماوي ووصفت الضربة الجوية الأميركية بأنها اعتداء ينتهك القانون الدولي.

وينظر لزيارة تيلرسون على أنها اختبار مبكر بشأن هل يمكن لإدارة ترامب استغلال أي زخم نجم عن ضرب القاعدة السورية في صياغة وتنفيذ استراتيجية لإنهاء الحرب السورية.

وحتى قبل توجيه الضربة الجوية الأميركية كان من المؤكد أن قضايا شائكة ستهيمن على زيارة تيلرسون منها التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 واتهام واشنطن لروسيا بانتهاك معاهدة أسلحة مهمة ومحاولة تبديد الخلافات بشأن سبل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المفارقات أن الملف السوري كان أحد مجالات قليلة اعتقد محللون أن البلدين ربما سينجحان في إيجاد أرضية مشتركة بشأنها.

وقال بيسكوف في تعليق على الضربات الصاروخية الأميركية على سوريا الأسبوع الماضي أن هذا التصرف يوضح عدم استعداد واشنطن على الإطلاق للتعاون بشأن سوريا.

وفي رده على تقارير إعلامية ذكرت أن تيلرسون سيستغل الزيارة للضغط على موسكو للتخلي عن دعمها للرئيس السوري بشار الأسد ألمح المتحدث إلى أنه لا مجال لذلك.

وقال المتحدث باسم بوتين “إن العودة إلى المحاولات الزائفة لحل الأزمة بتكرار أن الأسد ينبغي عليه التنحي لا تساعد في حل الأمور.”

كندا تدرس تشديد العقوبات على روسيا

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إنه سيدرس فرض عقوبات أشد على روسيا وسط الأزمة السورية، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون للرئيس السوري بشار دور في مستقبل سوريا.

وقال ترودو إن الحلفاء الدوليين يجب أن يتحركوا باتجاه تحقيق السلام والاستقرار في سوريا بدون الأسد، مشددا كذلك موقف كندا من روسيا التي تدعمه.

وكان ترودو يتحدث بعد أيام من توجيه ضربات صاروخية أميركية على قاعدة جوية سورية ردا على ما تقول الولايات المتحدة إنه هجوم بسلاح كيماوي نفذته قوات الأسد.

وقال رئيس الوزراء الكندي “أعتقد أنه ينبغي لروسيا أن تنتبه أو يتم تنبيهها لمسؤولياتها بخصوص الأعمال الدموية التي نفذها نظام الأسد الأسبوع الماضي ولذلك فنحن مستعدون دائما للعمل مع أصدقائنا وحلفائنا وشركائنا لتوجيه رسالة واضحة إلى روسيا عن طريق العقوبات وسبل أخرى.”

وتابع ترودو الذي تحدث مع الصحفيين في حفل لإحياء ذكرى مناسبة عسكرية في فرنسا أن كندا تفرض بالفعل عقوبات مشددة على روسيا و”نحن مستعدون دائما لتشديد هذه العقوبات بالتنسيق مع المجتمع الدولي.”

ويجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا الاثنين وسط حرص على سماع ما إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة الآن بالإطاحة بالأسد. ويريدون منها أن تضغط على موسكو لتنأى بنفسها عن الرئيس السوري.

وكان ترودو قال الأسبوع الماضي إن كندا تؤيد بشكل كامل الضربات الصاروخية الأميركية في السابع من أبريل/نيسان التي استهدفت قاعدة عسكرية سورية..

وقال للصحفيين في فرنسا “لا شك في أن مستقبل سوريا سلمية في المدى المتوسط وطويل الأجل لم يعد يشمل بشار الأسد.”

وأضاف أنه ليس هناك حل عسكري خالص للأزمة ويتعين أن تكون الجهود الدبلوماسية جزءا من الاستراتيجية الدولية.