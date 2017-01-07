التوصل لهدنة في وادي بردى بريف دمشق

قالت مصادر اعلامية مقربة من ميليشيات حزب الله، أمس الجمعة إنه تم التوصل إلى هدنة في وادي بردى بريف دمشق بين الحكومة السورية والمعارضة.

وكانت المعارضة السورية قد اتهمت النظام في دمشق والميليشيات الموالية له باستخدام النابالم وغاز الكلور في قصف وادي بردى .

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار قصف النظام المكثف على بلدات الوادي في خرق واضح للهدنة.

من جانب آخر، خرجت مظاهرات في أنحاء غوطة دمشق الشرقية، تضامناً مع أهالي منطقة وادي بردى ونددت بالقصف المستمر الذي يستهدف مصادر المياه في المنطقة. كما نُظمت مظاهرات مماثلة في حمص وإدلب.

بالمقابل، قال وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، إن الحكومة لن تسمح ببقاء إدلب تحت سيطرة المعارضة للأبد.

وأوضح حيدر، أن إدلب التي باتت مقصدا للمقاتلين الذين خرجوا من حلب بموجب الاتفاقية الأخيرة، قد تكون ساحة لمعركة مفتوحة في المستقبل.