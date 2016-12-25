الثلوج تشل حركة المواصلات شمالي اليابان

تسبب تراكم الثلوج شمالي اليابان في تعطل حركة المواصلات البرية والجوية، وتقطعت السبل بآلاف المسافرين في عطلة نهاية الأسبوع.

وأوردت الأرصاد الجوية اليابانية أن سمك الثلوج المتساقطة بلغ مترا في منطقة سابورو على جزيرة أوكايدو، وهي أكبر كمية ثلوج تسجل منذ نصف قرن في الجزيرة، وفق ما أفادت “فرانس برس” الأحد.

وغطت الثلوج مدارج مطار نيو شيتوسي أكبر المنافذ الجوية لجزيرة أوكايدو، وألغيت مئات الرحلات في المطار.

وأدت الثلوج أيضا إلى تعطل مئات الرحلات بالقطار في نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول آخر إن الحالة الجوية تحسنت ، الأمر الذي سيسمح للمسافير بالمغادرة خلال النهار.

وتجتذب جزيرة أوكايدو المعروفة بثلوجها الناعمة هواة التزلج من اليابان والدول المجاورة مثل الصين وأستراليا