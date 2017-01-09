الجاسم يؤكد جهوزية الأخضر قبل التصفيات المونديالية

وصف تيسير الجاسم، لاعب خط وسط المنتخب السعودي، المعسكر الخارجي المقام حالياً في مدينة أبوظبي بالهام.

وقال: “الفترة القادمة من التصفيات الآسيوية تمثل المنعطف الأخير نحو تحقيق هدفنا لذلك فالاستعداد يوازي أهمية المرحلة القادمة التي نسعى من خلالها لتسجيل حضور إيجابي يساهم في تحقيق هدفنا”.

وأضاف لاعب أهلي جدة: “كما أن المعسكر يأتي في توقيت مهم كونه يقلل الفترة الطويلة ما بين آخر مواجهة في الدور الأول وأول مواجهة في الدور الثاني.

وعن المواجهتين الوديتين رد قائلاً: “بلا شك إن لها أهمية كبيرة كونها ستساهم في رسم التشكيل الفني للمنتخب قبل خوض اللقاء القادم لنا في شهر مارس”.