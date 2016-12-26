الجبير: لابد من إبعاد الحشد الشعبي عن العراق لتجاوز الأزمة الطائفية
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الجبير: نعارض أي قوات طائفية على أرض العراق
الجبير: نعارض أي قوات طائفية على أرض العراق
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الجبير: لابد من إبعاد الحشد الشعبي عن العراق لتجاوز الأزمة الطائفية

26 ديسمبر, 2016
وائل فتحى
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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الإثنين، في مؤتمر صحافي متشرك مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، إنه لا مفر من إبعاد قوات الحشد الشعبي، من المشهد السياسي العراقي في المستقبل لتجاوز الأزمة الطائفية التي تعصف ببغداد، وفق ما نقلت قناة الإخبارية السعودية.

وأكد الجبير أن السعودية تدعو إلى “عراق موحد ومستقل” وذلك رغم إدماج قوات الحشد ضمن الجيش العراقي أخيراً.

وأضاف الجبير أن قوات الحشد الشعبي “مؤسسة طائفية يقودها ضباط إيرانيون، وعلى رأسهم قاسم سليماني”.

مشدداً على “الميليشيات الطائفية تهدد وحدة العراق وأمنه، بينما ندعو إلى وجود عراق موحد ومستقل، وفي إطاره العروبي”.

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وائل فتحى

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