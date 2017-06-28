الجبير: لا تفاوض مع قطر على قائمة المطالب

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الثلاثاء، رفض المملكة التفاوض مع قطر على قائمة المطالب التي قدمتها إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر عبر الوسيط الكويتي.

وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحافي أن بيد قطر قرار وقف دعم التطرف والإرهاب.

وقال الجبير للصحفيين خلال زيارة إلى واشنطن “قدمنا وجهة نظرنا واتخذنا خطواتنا والأمر يعود للقطريين لإصلاح سلوكهم وبمجرد أن يفعلوا ستبدأ الأمور في الحل لكن إذا لم يفعلوا فسيبقون في عزلة”.

وأضاف أن قطر إذا أرادت العودة إلى مجلس التعاون الخليجي “فهم يعرفون ما يجب عليهم فعله”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو الحالي العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب، وتلتها دول أخرى بإجراءات عقابية.

وجاء قرار المقاطعة بسبب التقارب القطري مع إيران وتمويل ميليشيات إرهابية، والعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة والخروج عن الإجماع الخليجي.